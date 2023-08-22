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Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu, Kader Bağları dizisinin çekimleri için ilk kez bir araya geldiler

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, FOX’un yeni dizisi “Kader Bağları”nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu sette ilk kez bir araya geldi.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu, Kader Bağları dizisinin çekimleri için ilk kez bir araya geldiler
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-08-2023 13:55

Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan; Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ise konu hakkında

“Ayça ile iyi bir çift olacağımıza inanıyorum. İlk sahneden itibaren güzel bir uyum yakaladık. Bir projeyi sevdirmek için birçok faktörün uyum içinde olması gerekiyor. En önemli etkenlerden biri ise kadronun uyumu. Kader bağları bu açıdan heyecan verici” şeklinde konuştu.

AŞK KADERİ YENMEKTİR

Kader Bağları; Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor. “Aşk Kaderi Yenmektir” mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol’un kaleme aldığı Kader Bağları çok yakında FOX’ta.

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