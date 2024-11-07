Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk”

Prime Video’nun yeni yerli orijinal filmi “39 Derecede Aşk”, izleyicileri tutku dolu bir aşk hikâyesine davet ediyor.

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2024 19:11

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın yer aldığı film, hırslı avukat Kumru ile hayallerinin peşinden giderek müzisyen olan Fatih’in tesadüflerle başlayan hikâyesini anlatıyor. Uygar Şirin’in yazdığı ve Tunç Şahin’in yönettiği bu eğlenceli romantik komedi, geçen yaz İzmir’in büyüleyici sokaklarında çekildi.

Film, Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli bir boşanma davası için doğduğu şehir İzmir’e dönmesiyle başlıyor. Havalimanında Fatih ile karşılaşan Kumru, kendini onunla birlikte ilginç bir maceranın içinde buluyor. Boşanma davasının karmaşıklaşmasıyla, ikili aldatma olayına dair delil toplamak, Kumru’nun sıra dışı annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek ve son olarak bir düğüne katılmak gibi peş peşe gelen görevleri sadece sekiz saat içinde tamamlamaya çalışıyor.

İzmir’in sokaklarında koşuşturma dolu bir gün geçiren Kumru ve Fatih, birbirlerinin dünyalarına adım attıkça hayata ve aşka dair planları da değişiyor. İzleyiciler, bu farklı karakterlerin sürükleyici hikayesiyle hem romantik hem de eğlenceli anlara tanıklık edecek. “39 Derecede Aşk” Prime Video’da çok yakında izleyiciyle buluşacak!

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