Ayça Ayşin Turan ile Serhat Teoman’ın uyumsuz tarzı

Türk sinemasının sevilen oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman, "Sevmek Yüzünden" filminin galasında bir araya geldi. Ancak geceye katılan ünlü oyuncuların giyim tarzları arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti.

Ayça Ayşin Turan, gala için seçtiği şık ve göz alıcı kıyafetiyle adeta ışıldarken, Serhat Teoman'ın günlük tarzıyla gelmesi bazı tepkilere neden oldu. Turan, geceye özenle seçilmiş bir elbiseyle katılırken, Teoman daha rahat ve spor bir tarzı tercih etti.

Bu tarz farkı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı takipçiler, Turan'ın şıklığına hayranlık duyarken, Teoman'ın tarzının geceye uygun olmadığını düşündüklerini belirtti.



