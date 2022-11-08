Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor!

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi. Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.

Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.



Turan ve Murat Boz, birkaç gün önce Kuruçeşme'de bir mekanda gecce boyunca sohbet etti. Geccenin finalinde dans ettiler.