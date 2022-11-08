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Gecce Magazin Haberleri

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor!

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın 10 gün önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği iddia edildi.

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2022 11:32

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi. Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.
 

Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.

Turan ve Murat Boz, birkaç gün önce Kuruçeşme'de bir mekanda gecce boyunca sohbet etti. Geccenin finalinde dans ettiler.

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