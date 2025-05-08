Ayça Ayşin Turan Ekranlara Dönüyor! Yeni Projesiyle Gündemde

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayça Ayşin Turan, uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Bu dönüş, hem ekran hasreti çeken hayranlarını sevindirdi hem de sosyal medyada heyecan yarattı.





"Vicdansız" Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor

Ayça Ayşin Turan, ARC Yapım imzası taşıyan "Vicdansız" dizisiyle setlere dönüyor. Dizi, dijital platform Tod üzerinden yayınlanacak. Sevilen oyuncu, bu yeni projede "Vicdan" adlı karakteri canlandıracak. Başarılı isim, bu projede dikkat çeken bir partnerle kamera karşısına geçiyor. Ekin Koç ile başrolü paylaşacak olan Turan, izleyiciye güçlü bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.





Proje Seçimleriyle Her Zaman Dikkat Çekti

Bugüne kadar "Dinle Sevgili", "Karagül", "Meryem", "Zemheri", "Arıza", "Ada Masalı" ve son olarak "Kader Bağları" gibi önemli yapımlarda rol alan Turan, her projede başarısını bir adım daha ileri taşıdı. Oyunculuk kariyerindeki bu istikrarlı yükseliş, onu yeni dizisinde de merakla beklenen bir isim haline getirdi.



Dijital Platformlarda da Öne Çıkıyor

Sadece televizyon dizileriyle değil, dijital platform projeleriyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, yeni adresiyle kariyerinde farklı bir sayfa açıyor. "Vicdansız" dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihiyle ilgili detaylar ise yakında açıklanacak. Ancak şimdiden dizinin merakla beklendiği kesin.