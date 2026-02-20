Aybüke Pusat’tan Radikal Karar: "Lokumunuz Saçını Kestirdi!"

Aybüke Pusat saçlarını mı kestirdi? Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni kısa saçlı imajı, sosyal medya paylaşımı ve Furkan Andıç ile olan ilişkisindeki son durum haberimizde...

Aybüke Pusat’tan Radikal Karar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2026 18:10

2014 Miss Turkey üçüncüsü, başarılı oyuncu Aybüke Pusat, uzun yıllardır kullandığı saçlarına veda ederek hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan 30 yaşındaki güzel oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

"Lokumunuz Saçını Kestirdi"

Güzelliği ve fit görünümüyle her zaman dikkat çeken Pusat, radikal bir değişim yaparak saçlarını kısalttı. Yeni tarzını Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, fotoğraflarının altına şu iddialı notu düştü:

"Lokumunuz saçını kestirdi."

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, Pusat'ın takipçilerinden "Her halin ayrı güzel", "Kısa saç sana çok yakışmış" ve "Resmen gençleşmişsin" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

Aşk Hayatında Da Mutluluk Hakim

Sadece imajıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aybüke Pusat, uzun süredir adının anıldığı meslektaşı Furkan Andıç ile olan birlikteliğini geçtiğimiz aylarda resmen ilan etmişti. Birlikte çekildikleri romantik bir kareyi "gül" emojisiyle paylaşan çift, hayranlarından tam not almıştı. Pusat'ın bu radikal imaj değişikliği, sosyal medyada "Aşk yaradı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

