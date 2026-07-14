Tekne Güvertesinde Ege Rüzgarı: Elif Buse Doğan Siyah Bikinili Pozlarıyla Instagram'ı Salladı!

Yoğun konser maratonuna ara veren güzel şarkıcı Elif Buse Doğan arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinden siyah bikinili pozlarını paylaştı.

Tekne Güvertesinde Ege Rüzgarı: Elif Buse Doğan Siyah Bikinili Pozlarıyla Instagram'ı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 09:43

Samsak Döveci şarkısıyla yakaladığı çıkışı sürdüren, güçlü sesi ve duru güzelliğiyle müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Elif Buse Doğan ardı arkası kesilmeyen yoğun konser maratonuna kısa bir es verdi. Şehir şehir gezerek sevenleriyle buluşan güzel şarkıcı yorgunluğunu atmak için soluğu Ege'nin masmavi koylarında aldı.

Yakın arkadaş grubuyla birlikte lüks bir tekne kiralayarak mavi tura çıkan Doğan tatilinden en sıcak  kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah Bikini Şıklığı ve Fit Vücut

Sahnedeki ağırbaşlı ve asil tarzının aksine tatilde son derece dinamik, enerjik ve cool bir imaj çizen Elif Buse Doğan siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti. Tekne güvertesinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan güzel şarkıcı kusursuz fiziği ve fit görüntüsüyle adeta göz kamaştırdı. Doğal, makyajsız güzelliği ve rüzgarda uçuşan saçlarıyla çabasız zarafetini konuşturan ünlü isim takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Elif Buse Doğan'ın iç ısıtan ve yaz enerjisini sonuna kadar hissettiren bu sürpriz tekne paylaşımları Instagram akışında dakikalar içinde binlerce beğeni alarak viral oldu. Hayranları ve müzik dünyasından yakın dostları başarılı şarkıcının bu doğal güzelliğine kayıtsız kalamayarak "Mavi en çok sana yakışmış", "Hem sesi hem kendi güzel" ve "Yoğun konserlerin ardından bu tatili fazlasıyla hak ettin" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Spot ışıklarının altındaki görkemli konser sahnelerinden Ege'nin dingin sularına ve tekne yaşamına keskin bir geçiş yapan Elif Buse Doğan bu son hamlesiyle haftanın en çok konuşulan popüler yaz manşetlerinin zirvesine yerleşti.

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