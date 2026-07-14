Hande Doğandemir Serin Sulara Bıraktığı Ayaklarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Hande Doğandemir denizden çıktıktan sonra iskelede ayaklarını suya bırakarak verdiği tatil pozuyla Instagram'ı salladı. Doğandemir'in fit hali beğeni topladı.

Hande Doğandemir Serin Sulara Bıraktığı Ayaklarıyla Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 10:13

Hande Doğandemir yaz sezonunu Ege'nin serin sularında ve sıcak kumlarında geçirmeye devam ediyor. Tatil rotasından sık sık samimi ve estetik kareler paylaşarak takipçilerini büyüleyen güzel oyuncu bu kez ezber bozan doğal bir iskele karesiyle dijital dünyayı kasıp kavurdu.

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Doğandemir'in son paylaşımı kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda haftanın en çok konuşulan haberleri arasındaki yerini aldı.

Deniz Sonrası İskele Keyfi: Ayaklarını Serin Sulara Bıraktı

Tatil albümüne her gün bir yenisini ekleyen Hande Doğandemir son olarak denizden çıktıktan hemen sonra çekilen çok özel ve samimi bir karesini yayınladı. İskelenin en ucuna oturarak ayaklarını Ege'nin serin sularına bırakan güzel oyuncu çabasız şıklığı ve muazzam aurasıyla adeta göz kamaştırdı. Islak saçları, hafif bronz teni ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Doğandemir adeta yaz mevsiminin enerjisini tek bir karede özetledi.

Sosyal Medyada Doğallık Rüzgarı

Hande Doğandemir'in abartıdan uzak, tamamen samimi ve doğal anını yansıtan bu paylaşımı Instagram akışında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Hayranları ve yakın dostları başarılı oyuncunun bu iç ısıtan karesine kayıtsız kalamayarak "Doğal güzelliğin en saf hali", "Yaz enerjisi sana çok yakışıyor" ve "Hem fit hem kusursuz" şeklinde övgü dolu yorumlar bıraktı.

İstanbul'un yoğun set koşturmacalarından ve sanatsal projelerinden sıyrılarak kendini Ege'nin huzurlu koylarına bırakan Hande Doğandemir bu son hamlesiyle haftanın en çok konuşulan ve interneti sallayan popüler yaz manşetlerinin zirvesine yerleşti.

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