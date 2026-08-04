Nazan Kesal'dan Ercan Kesal'a Olay Aşk Mesajı!

Nazan Kesal'ın eşi Ercan Kesal'la paylaştığı samimi kare ve yazdığı romantik not kısa sürede gündem oldu. O sözler sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Nazan Kesal'dan Ercan Kesal'a Olay Aşk Mesajı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 19:36

Nazan Kesal ile Ercan Kesal magazin dünyasının göz önünde olmasına rağmen özel hayatlarını her zaman sakin yaşamayı tercih eden çiftlerden biri. Bu kez gündeme gösterişli bir davet ya da kırmızı halıyla değil sıcacık bir kahve molasıyla geldiler. Nazan Kesal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kare kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Fotoğrafta ünlü çiftin Türk kahvesi eşliğinde keyifli vakit geçirdiği görülüyor. Samimi halleri ve doğal tavırları sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gösterişten uzak bu paylaşım birçok kişinin "Gerçek mutluluk böyle bir şey" yorumunu yapmasına neden oldu.

Yıllara Meydan Okuyan Bir Evlilik

Nazan Kesal ile Ercan Kesal 2005 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana magazin gündemine daha çok başarılı kariyerleriyle gelen çift özel yaşamlarını ise gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Çiftin Poyraz adında bir oğulları bulunuyor ve zaman zaman ailece yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyorlar.

Uzun yıllardır devam eden evlilikleri magazin dünyasında örnek gösterilen ilişkiler arasında yer alıyor. Birbirlerine verdikleri destek ve samimi tavırları da sık sık konuşuluyor.

Romantik Not Dikkat Çekti

Paylaşımı asıl konuşulan ise Nazan Kesal'ın fotoğrafın altına yazdığı romantik mesaj oldu. Ünlü oyuncu "Seninle bir ağaç gölgesi yeter bana... Bir eksikle bizzz" sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirdi.

Kısa ama anlamlı bu not, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına kalp emojileri bırakırken, bazıları da çiftin yıllardır süren uyumuna övgü dolu yorumlar yaptı. Gösterişli aşk ilanları yerine sade ama içten bir paylaşım yapan Nazan Kesal romantik mesajıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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