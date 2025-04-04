Aybüke Pusat gitti ama bölümleri kalıyor!

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta 2 sezondur başrol oynayan Aybüke Pusat'ın ani vedası gündemi sarsarken, dizideki sahnelerine ne olacağı da netlik kazandı. TRT yönetiminin aldığı kararla yolların ayrıldığı oyuncunun, stok bölümlerdeki eksik sahnelerini tamamlayacağı öğrenildi. Böylece Pusat’ın sahnelerinin yayınlanacağı kesinleşmiş oldu.

TRT kararı net: Senaryoda revizyon ama sahneler kalacak

TRT’nin geçen hafta yaptığı açıklamada, Aybüke Pusat’ın da destek verdiği boykot sürecine tepki gösterilmişti. Açıklamadaki “Senaryoda revizeye gidilecektir” ifadesi, oyuncunun sahnelerinin tamamen silineceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bu yorum doğru çıkmadı. Yapım şirketi Tims&B, Pusat’ı dün öğlen ofise çağırarak kararın detaylarını iletti ve oyuncunun kalan sahneleri çekmesi istendi.

Neslihan karakteri nasıl veda edecek?

Pusat’ın hayat verdiği Neslihan karakterinin dizide nasıl sonlanacağı ise belirsizliğini koruyor. Senaryoda değişiklik yapılacak olsa da, karaktere nasıl bir final yazılacağına henüz karar verilmedi. Seyirciler, Neslihan’ın hikâyesinin nasıl biteceğini ve yeni sezonda yerine kimin geleceğini merakla bekliyor.

Yeni oyuncu arayışı yok ama sosyal medya yıkıldı

Henüz yeni bir oyuncu arayışı başlamadı. Ancak sosyal medyada dün gün boyunca rol için oyuncu önerileri yapıldı, olası adaylara şimdiden eleştiriler yöneltildi. Özellikle Pusat’ın yerine kimin geçeceği konusu, dizinin hayranları arasında büyük tartışma yarattı.

Tolga Sarıtaş sessiz kaldı, tepkiler büyüyor

Dizide Pusat’ın partneri olan Tolga Sarıtaş’ın sessiz kalması ise tepki topladı. Oyuncunun ayrılığıyla ilgili hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Dizi reytinglerde zirvede, 6. sezon planları masada

Teşkilat dizisi, tüm bu gelişmelere rağmen reytinglerde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Haziran ayında 5. sezon finalini yapacak olan dizinin, bu ivmeyle devam etmesi halinde 6. sezonu çekmesi planlanıyor.