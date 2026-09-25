Ay Yapım'ın Yeni Projesi Susuz Yaz'da Heyecan Başladı: Okuma Provası Gerçekleşti!

Ay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz dizisinin okuma provası yapıldı. Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert başrolde!

Ay Yapım'ın Yeni Projesi Susuz Yaz'da Heyecan Başladı: Okuma Provası Gerçekleşti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 14:35

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen Susuz Yaz dizisi için geri sayım başladı. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez tam kadro bir araya geldi.

Yıldız İsimler Okuma Provasında Buluştu

Hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürülen ve şimdiden magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran dizinin yönetmen koltuğunu Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal paylaşırken senaryosu başarılı kalem Sema Ergenekon'un imzasını taşıyor.

Geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projede Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Okuma provasında ekibin uyumu ve yüksek enerjisi gözlerden kaçmadı.

Çekimler Çok Yakında Adana'da Başlıyor

Sürükleyici hikayesi ve döneme damga vuracak atmosferiyle ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanan Susuz Yaz okuma provasının ardından hazırlıklarını tamamlayarak sete çıkmak için gün sayıyor. Necati Cumalı'nın unutulmaz eserinin modern televizyon uyarlaması olan dizinin çekimlerinin çok yakında Adana'da başlayacağı duyuruldu. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan dizinin yayın tarihi ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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