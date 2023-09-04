Avrupa'nın da sultanları! Cumhuriyet'in 100. yılında tarih yazdılar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarih yazmaya devam etti. Milletler Ligi kupasını ilk kez alan Sultanlar, Avrupa Şampiyonası’nda da ‘Sırbistan’ şanssızlığını kırdı, rakibini 3-2 yenerek bir ilki daha başardı.

Finalde Sırbistan’ın psikolojik olarak bize karşı bir üstünlüğü vardı, ama Sultanlar da bu kez inanmıştı. Yarı final nasıl Vargas-Egonu düellosu şeklinde geçtiyse, final de Vargas ile Boskovic arasında geçecekti. İlk seti Sırbistan 27-25 kazandı. Vargas’ın dışında Ebrar da skor katkısı verince 2. set 25-21’lik skorla bizim oldu.



İnanmış Sultanlar

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken Vargas’ın servis turunda açtığımız farkı koruyamadık, Sırbistan 19-19’da skoru eşitledi. Rakibimiz üst üste sayılar alınca seti de 25-22 alıp tekrar öne geçti. Dördüncü set bizim için ya tamam ya devam anlamına geliyordu. Ay-yıldızlılar bunun farkındaydı ve müthiş bir performansla seti 25-22 alarak maçı tie-break’e taşıdık. Dedik ya biz inanmıştık. Vargas’ın devleştiği maçın son setini 15-13 alan Sultanlar maçı da 3-2 kazandı.



Vargas tek başına takım

Şampiyonlukta tabii ki en büyük pay son sayıyı da almayı başaran Melissa Vargas’ındı. Şampiyonanın MVP’si seçilen yıldız voleybolcu finale de damgasını vurmayı başardı. Vargas, Boskovic düellosunda da kimin iyi olduğunu gösterdi. Yarı finalde İtalya karşısında önce Egonu karşısında devleşen milli voleybolcu, finalde de yakından tanıdığımız Boskovic önünde yıldızlaştı. Mücadeleyi tam 41 sayıyla tamamlayan Vargas adeta Türk voleybolseverlere ‘41 kere maşallah’ dedirtti ve başrolü oynadı.

‘Mutluyum, gururluyum’

Karşılaşmayı 15 sayıyla tamamlayan Eda Erdem Dündar maçın ardından duygularını paylaştı. Tecrübeli voleybolcu, “Başardık. Gerçekten inanamıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi’ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. Bu başarılar inanılmaz. İnanılmaz bir hikaye yazdık” ifadelerini kullandı.