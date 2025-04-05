ATV’nin Kardelenler dizisi ekranlara veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Kardelenler dizisi için final kararı verildi. Serkan Birinci’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi, 10. bölümüyle ekrana veda edecek.

Kardelenler 10. bölümde final yapıyor

NGM imzalı proje, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamıştı. Ancak izlenme oranları beklentiyi karşılamadı. Dizinin 9. bölümü sonrası geleceği merak konusu olmuştu. Yapım ekibi, son değerlendirmelerin ardından Kardelenler’in 10. bölümde ekranlara veda etmesine karar verdi. Bu gelişmeyle dizi, sezon ortasında erken final yapan projeler arasında yerini aldı.

Pazar rekabetine dayanamadı

Yoğun dizi rekabetinin yaşandığı Pazar akşamı kuşağında yayınlanan Kardelenler, güçlü rakiplerinin gölgesinde kaldı. Her ne kadar kadrosu ve senaryosuyla dikkat çekse de, reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi. ATV’nin diziyi yayından kaldırma kararı alması, sektörde sürpriz olarak değerlendirilmedi.