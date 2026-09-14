Özgür Daniel Foster Susuz Yaz Kadrosunda! Hangi Role Hayat Verecek?

Kanal D'nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan ve televizyon dünyasının dev üreticisi Ay Yapım imzasını taşıyan Susuz Yaz dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, usta yönetmen Yusuf Pirhasan'ın ise koltuğunda oturacağı merakla beklenen yapımın oyuncu kadrosu şekillenmeyi sürdürüyor. Dizinin ekibine son olarak ekranların aranan genç yeteneklerinden Özgür Daniel Foster dahil oldu.

Murtaza Karakteriyle Ekrana Gelecek

Şu günlerde Muhtemel Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Özgür Daniel Foster, Susuz Yaz projesinde Murtaza karakterine hayat verecek.

Dizide Lizge Cömert'in canlandırdığı Bahar karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Murtaza hikayedeki derin ve dramatik karakter yapısıyla dikkat çekecek.

Ailesinin Ve Evin Yükü Omuzlarında

Özgür Daniel Foster'ın hayat vereceği Murtaza'nın hikayedeki yeri ise şimdiden merak konusu oldu. Kalbinde Gülşen ile evlenme hayali taşıyan genç Murtaza ne yazık ki hayatın zorlu şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Pavyon meraklısı ve kumar tutkunu olan babası Resul yüzünden evin tüm geçim yükünü ve sorumluluğunu genç yaşta omuzlamak zorunda kalan Murtaza, ailesini ayakta tutabilmek için amansız bir mücadele verecek.

Güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Susuz Yaz yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.