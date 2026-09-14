Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Suç Duyurusu İddiasına Avukatından Açıklama

Türk sineması ve televizyon dizilerinin dünyaca ünlü jönü Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Göktürk'teki evinde yaşanan talihsiz bir iş kazası haberleriyle magazin ve adliye gündemine oturdu. Evindeki tadilat sonrası çatıya temizlik için çıkan Türkmenistan uyruklu bir işçinin düşerek ağır yaralandığı yoğun bakıma kaldırıldığı ve ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddiaları basına yansıdı. Çıkan haberlerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş konunun iç yüzünü açıklayan detaylı bir basın duyurusu yayınladı.

"Bizim Haberimiz Ve İznimiz Olmaksızın Getirildi"

Avukat İbrahim Ateş yaptığı yazılı açıklamada, kaza sırasında Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında olduğunu vurguladı. Bahçedeki tadilat ve inşaat işlerinin Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğünü belirten Ateş, kazaya karışan işçinin müvekkilinin bilgisi haricinde alana getirildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir."

Tatlıtuğ Hakkında Soruşturma Yok: Tedavi Masraflarını Üstlendi

Avukat Ateş yasal olarak müvekkili Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığını altını çizerek açıkladı. Buna rağmen ünlü oyuncunun olayın ilk gününden itibaren vicdani ve insani sorumlulukla hareket ettiğini ifade etti.

Tatlıtuğ'un yaralanan işçinin ailesiyle bizzat iletişime geçtiğini tüm hastane, bakım, tedavi masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Ateş bu desteğin halen sürdüğünü ekledi. Kazaya sebebiyet veren firma yetkilisi Atilla A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilirken Tatlıtuğ cephesinin de olaya neden olanlar hakkında ayrıca şikayette bulunacağı ve dava açacağı kamuoyuna duyuruldu.