Seda Sayan Vadi Açıkhava'da Fırtına Gibi Esti! 120 Kiloluk Elbisesiyle Şov Yaptı

Seda Sayan ilk kez Vadi Açıkhava'da sahne aldı. 120 kiloluk taşlı elbisesi ve Tekir ile düetiyle geceye damga vuran konserin detayları haberimizde.

Seda Sayan Vadi Açıkhava'da Fırtına Gibi Esti! 120 Kiloluk Elbisesiyle Şov Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 14:58

Türk müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Seda Sayan önceki akşam Paradise Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde ilk kez Vadi Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Yaklaşık 3 bin kişinin alanı doldurduğu görkemli konserde ünlü sanatçı yıllara meydan okuyan enerjisi, klasikleşmiş şarkıları ve 2026 yazına damga vuran yeni hitleriyle unutulmaz bir açık hava performansına imza attı.

120 Kilo Taş İşlemeli Elbisesiyle Göz Doldurdu

Sahne performansının yanı sıra şıklığı ve zarafetiyle de her daim adından söz ettiren Seda Sayan Vadi Açıkhava konseri için seçtiği iddialı tasarımla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı tam 120 kilo taşla işlenmiş özel kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı ışıltısıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Geniş repertuvarıyla müzikseverlere müzik ziyafeti sunan Seda Sayan, Ah Geceler ve Dönsen Bile gibi hafızalara kazınan unutulmaz hitlerinin yanı sıra 2026 yazına damga vuran şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Yıkamazlar Beni Şarkısını Tekir ile Üst Üste İki Kez Söylediler

Gecenin en büyük sürprizi ise 2026 yazının en çok dinlenen parçalarından Yıkamazlar Beni seslendirilirken yaşandı. Seda Sayan şarkıda düet yaptığı başarılı müzisyen Tekir'i sahneye davet etti. İkilinin sahnedeki enerjisi ve canlı performansı Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce müzikseverden büyük alkış topladı. Yoğun tezahürat ve istek üzerine ikili Yıkamazlar Beni şarkısını üst üste iki kez söyleyerek alandaki coşkuyu tavan yaptırdı.

Ünlü İsimler En Önden İzledi

Sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde adeta ünlüler geçidi yaşandı. Seda Sayan'ı bu özel gecesinde en önden izleyenler arasında Ebru Şallı, Demet Şener, Ebru Destan, Burak Sergen, Eylül Ersöz ve Seyhan Sapmaz gibi tanınmış simalar yer aldı.

Seda Sayan'ın ilk Paribu Vadi Açıkhava konseri hem görsel şovu hem de müzikal zenginliğiyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece olarak kayıtlara geçti.

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