Fırat Tanış'tan Yıllar Sonra Flaş İtiraf! Alkol Tedavisi İçin Bakın Kim İkna Etmiş?

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının en yetenekli oyuncularından Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler adlı YouTube programına konuk oldu. Samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu geçmişte alkol bağımlılığıyla mücadelesi ve girdiği tedavi süreci hakkında açık yüreklilikle konuştu. Hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiği bu radikal kararı almasında yakın dostu İlker Ayrık'ın büyük bir payı olduğunu belirten Tanış iddialı ifadeleriyle magazin gündemine oturdu.

Şakir Paşa Ailesi Sonrası Dijitale Ve Sohbet Programlarına Yöneldi

Son olarak geçtiğimiz sezon yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde başrolde yer alarak Şakir Paşa karakterine hayat veren Fırat Tanış projenin prodüksiyon süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ani bir kararla final yapmasının ardından ekranlara ara vermişti. Geçmişte Geniş Aile dizisindeki Koyu Bilal ve Netflix'in fenomen yapımı Kulüp'teki Çelebi performanslarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu ekran molasının ardından dijital projelere ve konuk olduğu yayınlara odaklandı.

"Meyhanede Tanıştığım Hiç Kimseyle Görüşmüyorum"

İzzet Çapa'nın programında alkolü bıraktığı döneme ve hayatında değişen radikal dengelere değinen Fırat Tanış geçmişteki arkadaş çevresiyle olan tüm bağlarını kopardığını ifade etti. Tanış o günleri şu sözlerle özetledi:

"Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor."

Alkol bağımlılığıyla mücadele eden kişilere yalnız başlarına hareket etmemeleri gerektiği uyarısında bulunan ünlü sanatçı mutlaka profesyonel tıbbi destek alınması gerektiğinin altını çizdi. "Bir kliniğe gitmelerini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil" diyen oyuncu geçirdiği tedavi sürecini "benim yeniden doğumumdur" ifadesiyle tanımladı. Tanış ayrıca o günleri unutmamak adına kolundaki kateter izlerini hala sakladığını dile getirdi.

Hayatını Değiştiren İlker Ayrık Dokunuşu

Tedavi kararı almasındaki en büyük etkenin oyuncu arkadaşı İlker Ayrık olduğunu açıklayan Fırat Tanış, bu hayati adımın arkasındaki dostluk hikayesini ilk kez paylaştı:

"İlker Ayrık benim çok sevdiğim dostum. Bir gün oturduk, konuştuk. 'Belki böyle bir şey yapmak iyi olur' dedi. İyi ki de yapmışım."

Alkolü geride bırakarak hayatında taze bir sayfa açan usta oyuncunun bu samimi itirafları sosyal medyada ve sanat camiasında takdir topladı.