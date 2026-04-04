Atiye’nin Kostümü Sınırları Zorladı: "Belden Aşağısı Olay"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, geçtiğimiz akşam düzenlenen "Mustafa Sandal Saygı 1" konserinde sergilediği performansla değil, alışılmışın dışındaki sahne kostümüyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü şarkıcının iddialı ve fütüristik tarzı, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Geometrik Kesim ve Yürüme Zorluğu

Gecede sahne alan Atiye, üst kısmında klasik beyaz gömlek ve üzerine tercih ettiği siyah büstiyerle sade bir başlangıç yapsa da, asıl dikkat çeken detay alt tercihi oldu. Geometrik desenli ve oldukça sert hatlara sahip olan eteği, görsel olarak çarpıcı bir imaj sunsa da şarkıcıya zor anlar yaşattı. Atiye’nin sahnede ve kuliste yürümekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıyınca, sosyal medyada yorum yağmuru başladı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Atiye’nin bu cesur tercihi hakkında binlerce yorum yapıldı. Takipçilerin bir kısmı bu tarzı "sanatsal ve yenilikçi" bulurken, büyük bir kesim ise kullanışsız olduğu gerekçesiyle eleştirdi: