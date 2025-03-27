Atiye’nin Kızı Ferahfeza 6 Yaşına Girdi! İşte Duygusal Paylaşım

Şarkıcı Atiye’nin kızı Ferahfeza, 6 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Anne olmanın mutluluğunu sık sık dile getiren sanatçı, kızına sevgi dolu mesajlar yolladı.

“Bir Kelebek Dokundu Hayatımıza”

Atiye, kızının doğum gününü kutlarken duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bir kelebek dokundu hayatımıza… 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza’mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç… İyi ki doğdun!”

Sanatçı, paylaşımında ayrıca “gefeliciteerd mijn prinsesje” (Hollanda dilinde “tebrikler küçük prensesim”) notunu ekleyerek kızıyla olan özel bağını gözler önüne serdi.

Atiye’nin Takipçileri Mesaj Yağdırdı!

Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Maşallah, Ferahfeza çok güzel büyüyor!” ve “Ne mutlu bir anne-kız ilişkisi!” gibi yorumlarla doğum günü kutlamalarına katıldı.

Atiye’nin Annelik Yolculuğu

2018 yılında kızı Ferahfeza’yı kucağına alan Atiye, annelik serüvenini sık sık sosyal medyada paylaşarak hayranlarıyla buluşturuyor. Doğallığı ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı, anneliğin kendisi için en özel deneyimlerden biri olduğunu her fırsatta vurguluyor.