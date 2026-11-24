Bir süredir ABD’de yaşayan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon için Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren Öztürk, işlemin ardından yeniden ABD’ye dönmek üzere uçağa bindi. Ancak dönüş yolculuğunda karşılaştığı manzara onu oldukça şaşırttı. Uçaktaki yolculara şöyle bir göz atan fenomen, gördüklerini takipçileriyle paylaşmadan duramadı.

Dönüş Uçağında Estetik Ve Saç Ekimi Şaşkınlığı

Uçakta dikkatini çeken şey, yolcuların büyük bölümünün Türkiye’ye estetik operasyon veya saç ekimi için gelmiş olmasıydı. Üstelik bazı yolcular henüz iyileşme sürecini tamamlamamış bandajlarıyla seyahat ediyordu.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Öztürk, “Bak, uçağın yarısı saç ektirmiş, yarısı estetik yaptırmış. Kız, ben boşuna demiyorum” diyerek o anları anlattı. Uçaktaki manzara, Türkiye’nin sağlık ve estetik turizmindeki yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Türkiye Bir Başka, Nokta!”

Öztürk, estetik operasyon için farklı ülkeleri de araştırdığını söyledi. Güney Kore, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde de uygun fiyatlı seçenekler bulunduğunu belirten fenomen, yine de Türkiye’nin kendisi için bambaşka bir yerde olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki fiyatları ve doktorların deneyimini öven Öztürk, “Yemin ediyorum araştırdım, her yeri araştırdım. Kore’den tut Brezilya’ya, Kolombiya’ya kadar oralarda da uygun fiyatlı operasyonlar var ama asla, asla bir Türkiye değil, nokta” ifadelerini kullandı.

Bandajlarıyla Uçağa Binenleri Görünce Şaşırdı

Uçaktaki bazı yolcuların henüz iyileşmeden yolculuğa çıktığını fark eden Öztürk, kendi durumuyla da karşılaştırma yaptı. “Ben iyileştim, millet iyileşmeden binmiş bantlarıyla falan” diyen fenomenin paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Öztürk’ün sözleri, Türkiye’nin yurt dışından estetik ve saç ekimi için gelenlerin gözdesi olmaya devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.