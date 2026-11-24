Okan Bayülgen, katıldığı programda hem özel hayatına hem kızı İstanbul’a dair samimi açıklamalar yaptı. Geçmişte aşk uğruna zaman kaybettiğini düşündüğünü söyleyen ünlü televizyoncu, buna rağmen aşkın heyecanından vazgeçemediğini itiraf etti. 17 yaşındaki kızının sosyal medya kullanmama kararını da anlatan Bayülgen, günümüzün şöhret anlayışına yönelik eleştirileriyle de dikkat çekti.

“Niye Aşkın Kurbanı Oldum Diye Evde Ağladım?”

Bloomberg HT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Okan Bayülgen, geçmişini değerlendirdiğinde bazı kararlarına kızdığını söyledi. Daha fazla kitap okuyabileceğini, seyahat edebileceğini ve kendine başka şeyler katabileceğini düşünürken zaman zaman aşka fazla kapıldığını anlattı.

Bayülgen, geçmişte yaşadıklarını sorgularken “Niye daha çok seyahat etmedim, niye aşkın kurbanı oldum da evde ağladım?” sözleriyle dikkat çekti.

Peki aşk defterini tamamen kapattı mı? Hiç de öyle değil! Aslı Şafak’ın hâlâ aşkın heyecanını isteyip istemediğini sorması üzerine Bayülgen, “Her zaman isterim, ne yapayım” diyerek aşk konusunda hâlâ umutlu olduğunu gösterdi.

17 Yaşındaki Kızı İstanbul Sosyal Medya Kullanmıyor

Bayülgen, Şirin Ediger ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul’un sosyal medya tercihinden de bahsetti. 17 yaşındaki İstanbul’un Instagram, TikTok ve Twitter hesabının olmadığını söyleyen ünlü isim, bunun tamamen kızının kendi kararı olduğunu vurguladı.

Üstelik kızının mesajlaşmak yerine telefonla konuşmayı tercih ettiğini belirterek kendisine yazmak yerine doğrudan arayıp konuştuğunu anlattı.

“Herkes Şöhretini Kaybetmekten Korkuyor”

Günümüzde şöhretin çok kısa sürdüğünü düşünen Bayülgen, insanların tanınmışlıklarını kaybetmemek için sürekli çabaladığını söyledi. Eskiden 10 yıllık futbol kariyerine üzülürken artık iki, üç yıllık şöhretler için üzüldüğünü belirten televizyoncu, bu değişimi eleştirdi.