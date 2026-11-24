İstanbul Sarıyer’de aslan görüldüğü iddiası son günlerde sosyal medyanın gündemine otururken ünlü oyuncu Burak Çelik de bu konuya esprili bir paylaşımla dahil oldu. Aslan desenli kıyafet giyen oğluyla poz veren oyuncu, fotoğrafına yazdığı notla takipçilerini güldürdü.

Sarıyer’de Aslan Alarmı Yaşanmıştı

Sarıyer’in Uskumruköy Mahallesi’nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçmişti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından İstanbul Valiliği, aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Konu gündem olunca kullanıcılar da birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya başladı. Burak Çelik’in paylaşımı da bu esprili gündeme katılanlar arasında yer aldı.

“Aslanı Buldum Çok Yorgun Düşmüş”

Haysiyet dizisinde rol alan Burak Çelik, aslan desenli kıyafet giyen oğluyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oğlunun pozunu aslan ihbarına bağlayan oyuncu, paylaşımına “Aslanı buldum, çok yorgun düşmüş” notunu düştü.

Oyuncunun bu göndermesi takipçilerinin yüzünü güldürürken paylaşım da kısa sürede ilgi gördü. Sarıyer’deki aslan iddiasına yapılan en tatlı göndermelerden biri de böylece ünlü oyuncudan geldi.

Çelik Ailesinde Bebek Sevinci Peş Peşe

Burak Çelik ve Ece Bayrak, 26 Aralık 2024’te evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilk oğullarını kucaklarına almış, oyuncu o gün “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Aileye bu yıl bir de kız bebek katıldı. Eylül ayında kızları Zeynep İlay’ı kucaklarına alan çift, aile pozlarını paylaşarak mutluluklarını duyurmuştu. Çelik, “Ailemiz büyüyor. Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay” sözleriyle duygularını dile getirmişti.