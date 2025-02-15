Atiye’den Sevgililer Günü’ne özel aşk dolu paylaşım!

14 Şubat Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın etkisiyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü çiftler, romantik paylaşımlarıyla dikkat çekerken, şarkıcı Atiye’nin paylaşımı en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Atiye, eşiyle dudak dudağa çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Filtre yok, aşk var.” notunu düştü. Bu özel kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Şarkıcının bu samimi ve aşk dolu paylaşımı, hayranlarından “Aşkınız hep böyle güzel kalsın” ve “Doğal ve romantik” gibi yorumlar alırken, Atiye’nin Sevgililer Günü kutlaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.