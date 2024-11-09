Atiye’den hamilelikte ezber bozan klip: ‘Anlayana’

tiye, sekiz aylık hamilelik döneminde çektiği ‘Anlayana’ klibiyle müzik dünyasında ezberleri bozuyor. Hamile olarak kamera karşısına geçmesiyle, sadece anne adaylarına değil, tüm izleyenlere ilham veren Atiye, bu kliple hem müziği hem de anneliği kutluyor.

Atiye’den hamilelikte ezber bozan klip: ‘Anlayana’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2024 13:21

Sekiz aylık hamile Atiye, müzik dünyasında sınırları zorlayarak yeni klibi ‘Anlayana’ ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hamile olarak kamera karşısına geçerek yalnızca anne adaylarına değil, tüm izleyicilere ilham veren ünlü şarkıcı, bu klibiyle müziği ve anneliği bir arada kutluyor.

Atiye, K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj stilini kendine özgü tarzıyla harmanlayarak benzersiz bir görünüme imza atıyor. Minimalist ve avangard çizgiler taşıyan kıyafetleriyle hamilelik döneminde bile cesur bir moda anlayışı sergileyen sanatçı, klipteki enerjik dans performansıyla hayran bıraktı.

‘Anlayana’, Türk pop müziğini modern dokunuşlarla buluşturan ritimleri ve melodik yapısıyla hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor. Atiye’nin bu özel çalışması, sanat ve annelik arasında köprü kurarak müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

 

Haberin Videosu : Atiye’den hamilelikte ezber bozan klip: ‘Anlayana’