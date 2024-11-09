Atiye’den hamilelikte ezber bozan klip: ‘Anlayana’

Sekiz aylık hamile Atiye, müzik dünyasında sınırları zorlayarak yeni klibi ‘Anlayana’ ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hamile olarak kamera karşısına geçerek yalnızca anne adaylarına değil, tüm izleyicilere ilham veren ünlü şarkıcı, bu klibiyle müziği ve anneliği bir arada kutluyor.

Atiye, K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj stilini kendine özgü tarzıyla harmanlayarak benzersiz bir görünüme imza atıyor. Minimalist ve avangard çizgiler taşıyan kıyafetleriyle hamilelik döneminde bile cesur bir moda anlayışı sergileyen sanatçı, klipteki enerjik dans performansıyla hayran bıraktı.

‘Anlayana’, Türk pop müziğini modern dokunuşlarla buluşturan ritimleri ve melodik yapısıyla hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor. Atiye’nin bu özel çalışması, sanat ve annelik arasında köprü kurarak müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor.



