Atiye'den aile pozu: "Her şey sevgiyle mümkün..."

Üçüncü kez anne olan Atiye mutluluğunu paylaştığı aile pozu ile takipçileriyle paylaştı.

Atiye'den aile pozu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2024 19:02

Ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren Atiye, çarşamba günü dünyaya gelen bebeğine Rûmî adını verdi.

Daha önce 2019’da Ferah Feyza ve geçtiğimiz yıl Neva’yı kucaklarına alan çift, yeni doğan bebekleriyle aile mutluluklarını taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevincini takipçileriyle paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Minik Rûmî'mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün...”

Paylaşımına eşlik eden aile fotoğrafı, kısa sürede büyük beğeni topladı ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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