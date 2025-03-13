Atiye bebeğiyle stüdyoya girdi: O anları takipçileriyle paylaştı

Ünlü şarkıcı Atiye, müzik kariyerine hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019’da Ferah Feza, 2023’te Neva ve yakın zamanda Rumi adında üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdi. Eşi Erol Sebebci ile Almanya’da dünyaevine giren Atiye, müzik çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürüyor.

Ünlü şarkıcı, stüdyo çalışmalarına 3. bebeği Rumi’yi de götürerek annelikle müziği bir arada yürütüyor. Çalışmalar sırasında minik kızı Rumi’yi ayağında sallayarak uyutmaya çalışan Atiye, bu özel anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.