Atiye, 3. kez hamile olduğunu sahnede açıkladı!

Atiye, 3. kez hamile olduğunu sahnede açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2024 12:31

Başarılı şarkıcı Atiye, 3. kez anne olacağını sahnede duyurarak sevenlerini hem şaşırttı hem de sevindirdi. İşsanat’ın 'Cuma İş Çıkışı' etkinliğinde sahne alan ünlü şarkıcı, mavi transparan elbisesiyle dikkat çekti. Göbeğini gururla sergileyen Atiye, hamileliğini sahnede açıkladı.

Programını sevilen şarkısı "Ses Seda Yok" ile açan Atiye, seyircilerine "Hoş geldiniz. Cuma günü hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?" diyerek enerjik bir başlangıç yaptı. Hareketli şarkılarıyla geceye damga vuran şarkıcı, üçüncü bebeğini beklediğini duyururken büyük alkış topladı.

Her ne kadar bebeğinin cinsiyetini açıklamasa da, sahnede tercih ettiği mavi elbise, Atiye’nin erkek bebek beklediği yönünde yorumlandı.

Benzer Haberler
Hazal Filiz Küçükköse ikizini ilk kez paylaştı Hazal Filiz Küçükköse ikizini ilk kez paylaştı
Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!
Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Metin Arolat hayatını kaybetti Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Metin Arolat hayatını kaybetti
Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi
Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez
  • 20-09-2024 11:17

İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi
  • 19-09-2024 19:11

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi

Gizli Bahçe'nin Uluslararası Dağıtımını Calinos Entertainment Üstlendi
  • 19-09-2024 19:19

Gizli Bahçe'nin Uluslararası Dağıtımını Calinos Entertainment Üstlendi