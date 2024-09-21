Atiye, 3. kez hamile olduğunu sahnede açıkladı!

Başarılı şarkıcı Atiye, 3. kez anne olacağını sahnede duyurarak sevenlerini hem şaşırttı hem de sevindirdi. İşsanat’ın 'Cuma İş Çıkışı' etkinliğinde sahne alan ünlü şarkıcı, mavi transparan elbisesiyle dikkat çekti. Göbeğini gururla sergileyen Atiye, hamileliğini sahnede açıkladı.

Programını sevilen şarkısı "Ses Seda Yok" ile açan Atiye, seyircilerine "Hoş geldiniz. Cuma günü hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?" diyerek enerjik bir başlangıç yaptı. Hareketli şarkılarıyla geceye damga vuran şarkıcı, üçüncü bebeğini beklediğini duyururken büyük alkış topladı.

Her ne kadar bebeğinin cinsiyetini açıklamasa da, sahnede tercih ettiği mavi elbise, Atiye’nin erkek bebek beklediği yönünde yorumlandı.