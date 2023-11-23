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“Ateş Kuşları” dizisine sürpriz isim

Ünlü aktris Nilay Duru, kariyerinde "İnadına Aşk" dizisiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra, atv'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi "Ateş Kuşları"na dahil oldu.

“Ateş Kuşları” dizisine sürpriz isim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2023 17:35

Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına çeken "Ateş Kuşları" dizisi, Bülent İşbilen'in yönettiği ve Bozdağ Film'in imzasını taşıyan güçlü kadrosuna Nilay Duru'yu kattı. Nilay Duru, dizinin yarın yayınlanacak olan 32. Bölümünde Ragıp'ın (Tuncer Salman) avukatı Gözde karakteriyle karşımıza çıkacak.

Dizide İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, ve Görkem Sevindik gibi isimlere, Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz, Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur gibi oyuncular eşlik ediyor.

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