Ateş Kuşları dizisindeki olay ağızları açık bıraktı!

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları'nın son bölümü oldukça ses getirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Ateş Kuşları 8. Bölüm yine izleyenleri ekran başına kitledi. Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Boncuk Yılmaz, Emir Çubukçu, Ahmet Saraçoğlu ve Erdem Şanlı’nın yer aldığı Ateş Kuşları'nın son bölümu soluksuz izlendi.

Sokak çocuklarının hikayesi anlatan Ateş Kuşları dizisi Cuma akşamları Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ile reyting yarışına giriyor. ATV’nin yeni dizisi henüz zirveye ulaşamasa da özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Ateş Kuşları dizisinde pes dedirten detay!

Ateş Kuşları son bölüm yankıları sürerken, Ateş Kuşları 9. bölüm için de heyecan iyice zirveye tırmandı. Köksüzler’in hikayesi ekran başındakilerin yüreğini sızlatırken, Gülayşe’nin başına gelenler ise herkesi ayrı bir yaralıyor. Ateş Kuşları son bölümde Gülayşe'nin sevdiklerini Çatal’dan korumak için kendi hayatını hiçe saydığı söz sahnesi en çok dikkat çeken olaylardan biri oldu. Ancak ortaya çıkan flaş bir detayı öğrenenler ise resmen şoke oldu. Sokak çocuklarının kabusu Çatal ve onu yakalamanın peşinde olan Barbaros arasındaki kan bağı ağızları açık bıraktı!

Meğer Köksüzler’in kabusu Çatal, polis memuru Barbaros’un babasıymış! Üstelik Gülayşe’yi bebekken kimsesizliğe terk eden kişi yani yengesinin de Çatal’ın yeğeni olduğu ortaya çıktı! Başından bu yana Çatal’ı hapse tıkmak isteyen ve Gülayşe’yi babasına kavuşturmaya çalışan Barborus’un bu şoke eden hikayesi Ateş Kuşları hayranlarını resmen dumur etti.