ATATÜRK filmi nerede çekildi? FOX TV

Bu akşam tüm Türkiye'nin ekran başına kilitleneceği bir yapım var: "Atatürk" filmi! Aras Bulut İynemli'nin usta oyunculuk performansıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı bu epik yapım, tarihin en kritik dönemlerinden birine ışık tutuyor.

Yapım ve Yayın Detayları

Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisinin, FOX ve Lanistar Medya işbirliğiyle iki film olarak televizyon ve sinema izleyicisiyle buluşacağı duyurulmuştu. Filmin yönetmenliğini yetenekli yönetmen Mehmet Ada Öztekin üstlenirken, Aras Bulut İynemli başta olmak üzere birçok ünlü ismi ekran başına çekecek bir kadroyla çekildi.

Filmde Neler Anlatılıyor?

"Atatürk" filminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak, tüm milletin umudu ve lideri olmasına kadar olan süreç ele alınıyor. Bu dönemi Lanistar Media'nın imzasını taşıyan ve Atatürk'ün insani yönlerini ön plana çıkaran bir kurgu ile izleyiciye sunuluyor.

Yayın Programı

Bu özel yapım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX TV'de özel bir yayınla izleyici karşısına çıkacak. Ancak bu sadece başlangıç. Filmin ilk bölümü 3 Kasım 2023'te, ikinci bölümü ise 5 Ocak 2024'te sinemalarda seyirci ile buluşacak. 2024 yazında ise her iki film, FOX ekranlarında tekrar yayınlanacak.

Başarılı Oyuncu Kadrosu

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğinde çekilen ve Lanistar Medya'nın yapımını üstlendiği filmde; Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür gibi değerli isimler yer alıyor.

Film Nerede Çekildi?

"Atatürk" filmi, tarihsel gerçekliğe uygun bir şekilde Çanakkale'de çekildi.