Advert

Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum'

Aras Bulut iynemli'nin başrollerinde oynadığı Atatürk filmi tanıtım fragmanı yayınlandı .

Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum'
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-08-2023 14:03

Aras Bulut iynemli'nin başrollerinde oynadığı Atatürk filmi tanıtım fragmanı yayınlandı . Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen ve Disney Plus'ta yayınlanacağı tarih sonrasında platformdan kaldırıldığı iddialarıyla gündeme çıkan Atatürk filmi 3 Kasım'da sinemalarda yer alacak. Atatürk filmi tanıtım fragmanı oldukça ilgi çekeceğe benziyor O3 medyanın X sayfasında paylaşılan Atatürk filmi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak hazırlanmış olup ilk filminin TV özel versiyonu ile Fox'ta yayınlanması planlanıyor. Akabinde ilk filmin 3 Kasım'da 2.  filmin ise 22 Aralık'ta sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. 2004 yılı içerisinde ise her iki filmde Fox TV ekranlarında yer alacak

Atatürk filmi oyuncu kadrosu

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[3]
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

ATATÜRK FİLMİ TANITIM FRAGMANI

Benzer Haberler
Arka Sokaklar’ın setinden yeni görüntüler Arka Sokaklar’ın setinden yeni görüntüler
Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı
Arka Sokaklarda Gözyaşlarına Boğacak Ayrılık! Dakika Bir Gol Bir Geçen Vakti Affetmedi Arka Sokaklarda Gözyaşlarına Boğacak Ayrılık! Dakika Bir Gol Bir Geçen Vakti Affetmedi
Yeşil Deniz Milenyum 2. Sezon Olmayacak mı? İzleyici İsyan Ediyordu Yeşil Deniz Milenyum 2. Sezon Olmayacak mı? İzleyici İsyan Ediyordu
Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım
Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin