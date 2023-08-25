Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum'

Aras Bulut iynemli'nin başrollerinde oynadığı Atatürk filmi tanıtım fragmanı yayınlandı . Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen ve Disney Plus'ta yayınlanacağı tarih sonrasında platformdan kaldırıldığı iddialarıyla gündeme çıkan Atatürk filmi 3 Kasım'da sinemalarda yer alacak. Atatürk filmi tanıtım fragmanı oldukça ilgi çekeceğe benziyor O3 medyanın X sayfasında paylaşılan Atatürk filmi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak hazırlanmış olup ilk filminin TV özel versiyonu ile Fox'ta yayınlanması planlanıyor. Akabinde ilk filmin 3 Kasım'da 2. filmin ise 22 Aralık'ta sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. 2004 yılı içerisinde ise her iki filmde Fox TV ekranlarında yer alacak
Atatürk filmi oyuncu kadrosu
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[3]
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu