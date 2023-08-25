Atatürk Filmi Ne Zaman? Tanıtım Fragmanı Yayınlandı 'Ben size ölmeyi emrediyorum'

Aras Bulut iynemli'nin başrollerinde oynadığı Atatürk filmi tanıtım fragmanı yayınlandı . Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen ve Disney Plus'ta yayınlanacağı tarih sonrasında platformdan kaldırıldığı iddialarıyla gündeme çıkan Atatürk filmi 3 Kasım'da sinemalarda yer alacak. Atatürk filmi tanıtım fragmanı oldukça ilgi çekeceğe benziyor O3 medyanın X sayfasında paylaşılan Atatürk filmi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak hazırlanmış olup ilk filminin TV özel versiyonu ile Fox'ta yayınlanması planlanıyor. Akabinde ilk filmin 3 Kasım'da 2. filmin ise 22 Aralık'ta sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. 2004 yılı içerisinde ise her iki filmde Fox TV ekranlarında yer alacak

Atatürk filmi oyuncu kadrosu

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Hamdi Alkan

Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[3]

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

ATATÜRK FİLMİ TANITIM FRAGMANI