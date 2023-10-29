Atatürk filmi Dimitrina Kovaçeva Kimdir ve Hikayesi Nedir?

FOX TV'nin 29 Ekim'de yayınlanacak Atatürk filmi, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlandı. Filmin odak noktasında, Atatürk'ün gençlik yıllarında yaşadığı büyük aşk Dimitrina Kovaçeva'nın hikayesi yer alıyor. Lidija Kordic ise bu önemli karaktere hayat veriyor.

Atatürk Filmindeki Rolüyle Dikkat Çeken Lidija Kordic

Atatürk filmi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına FOX TV'de 29 Ekim saat 21.00'de ekrana gelecek. Bu özel yapımın ardından film, 3 Kasım ve 5 Ocak tarihlerinde iki bölüm halinde sinemalarda gösterimde olacak. Bu önemli yapımın merkezinde, Atatürk'ün hayatındaki bir döneme ışık tutan Dimitrina Kovaçeva karakteri bulunmaktadır.

Dimitrina Kovaçeva Kimdir ve Hikayesi Nedir?

Atatürk'ün gençlik yıllarında, 30'lu yaşlarında Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde tanıştığı General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina, Atatürk'le yaşadığı büyük aşkla bilinir. Bu duygusal bağ, Atatürk'ün "Gençliğimi bıraktım Sofya'da" sözleriyle de anılmaktadır. İkilinin arasındaki bu derin aşk, evlenme teklifiyle taçlandırılsa da maalesef evlilikle sonuçlanmamıştır. Şimdi bu duygu yüklü hikaye, "Dimitrina" isimli filmle izleyici karşısına çıkıyor.

Lidija Kordic ve Dimitrina Kovaçeva Karakteri

Dimitrina Kovaçeva karakterine hayat veren isim Lidija Kordic'tir. Kordic'in bu role bürünmesi, performansıyla oldukça beğeni toplamıştır. Ancak Kordic hakkında bilinenler sınırlıdır. Boşnak kökenli olduğu bilinen Kordic, bu filmle Türk izleyicisinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır.