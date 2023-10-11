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Ata tohumundan dev domatesler üretti! Tanesi 2 kilo geliyor

Bilecik'te hobi amaçlı kurduğu seraya ata tohumu eken bir vatandaş, elde ettiği ürünleri görünce gözlerine inanamadı. Hiç bir şekilde hormon kullanmayan vatandaşın ürettiği dev domateslerin tanesi 2 kiloya yakın geliyor.

Ata tohumundan dev domatesler üretti! Tanesi 2 kilo geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 15:06

Bilecik'te doğal ve organik tarımın bir temsilcisi olan Mesut Kolay, hobi amaçlı kurduğu serasında rekor bir domates üretti. Bu yılın başarısının ardından hedeflerini daha da büyüttüğünü belirten Kolay, seneye 2 kiloluk domates yetiştirmeyi planlıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde yaşayan Mesut Kolay, 9 yıl önce Bulgaristan'dan getirdiği ata tohumlarıyla başladığı organik tarım macerasında, bu yıl 1 kilo 712 gramlık dev bir domates üretmeyi başardı. Kolay, kendi imkanlarıyla hobi amaçlı kurduğu 300 metrekarelik serasında, ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik sebzelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu özel ata tohumları sayesinde hem doğal hem de lezzetli sebzeler yetiştiren Kolay, doğal tarımın önemini her fırsatta vurguluyor. Gelecek yıl için belirlediği 2 kiloluk domates hedefiyle, organik tarımda sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Mesut Kolay'ın bu başarısı, doğal ve organik tarımın ne kadar verimli ve lezzetli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Mesut Kolay, serasında yetiştirdiği domates, patlıcan, salatalık, kabak ve biberin tohumlarından her yıl yeni fideler üretiyor. Bu süreçte suni gübre kullanmamanın gururunu yaşıyor. Kolay'a göre, sebzelerin lezzetli ve sağlıklı olmasının sırrı doğal hayvan gübresinde yatıyor.

Doğallığın ve emeğin karşılığını da alıyor Mesut Bey. Geçen yıl 1 kilo 500 gramlık bir domatesle gururlanan Kolay, bu yıl 1 kilo 712 gramlık bir domates yetiştirdi. Ancak hedefler burada bitmiyor. Gelecek yıl için gözü daha da yükseklerde. "Seneye hedefim 2 kiloluk bir domates" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

Mesut Kolay'ın bu doğal tarım anlayışı ve başarısı, sürdürülebilir ve sağlıklı tarımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Organik ürünlerin lezzet ve kalite bakımından ne kadar üstün olduğunu kanıtlıyor. Doğallığın bu başarısı, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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