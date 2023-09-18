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Ata Demirer'in yeni dizisine 3 yeni isim

BKM Film tarafından hazırlanan ve Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin çekimleri yakında başlıyor.

Ata Demirer'in yeni dizisine 3 yeni isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-09-2023 10:38

Netflix'in merakla beklenen dizisi "Bir İhtimal Daha Var"ın başrollerinde Ata Demirer ve Esra Bilgiç yer alıyor. Diziye deneyimli oyuncu Uğur Yücel de katılmıştı. Bu sekiz bölümlük diziye üç yeni yetenekli oyuncu daha dahil oldu.

Bu yeni oyunculardan biri Lale Mansur. Mansur, son olarak FOX'ta yayınlanan "Kısmet" dizisinde rol almıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, senaryosunu Deniz Akçay yazdı. Ayrıca, dizinin kadrosuna Murat Kılıç da katıldı.

Dizinin çekimleri Urla ve çevresinde gerçekleştirilecek ve bu projeye usta oyuncu Hakan Salınmış da katılarak güçlü oyunculuğuyla renk katacak.

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