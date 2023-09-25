Ata Demirer'den Netflix İçin Yeni Dizi: "Bir İhtimal Daha Var"

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni projesi "Bir İhtimal Daha Var" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden seyirciyle buluşacak.

Yapımında BKM'nin imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor. Deniz Akçay ise bu ilginç ve sürükleyici hikayenin senaryosunu yazıyor. Ata Demirer'e dizi içerisinde, Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen isimleri Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli eşlik ediyor.

Dizinin merkezine, bir spor bahisleri yazarı olan İsa karakteri oturuyor. Bir dönem tahminleriyle bahis dünyasını altüst eden İsa, son dönemlerde bu yeteneğini kaybetmeye başlar ve bu durum hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Ancak, bir gün karşısına Refik adında bir iş adamı çıkar. İşin ilginç yanı, Refik ölmüştür ve İsa'ya bir ruh olarak yardım etmeye çalışır. İkilinin macerası, hem komik hem de gizem dolu anlara sahne oluyor. İsa, Refik'in yardımıyla hem kendi hayatındaki sorunları çözmeye çalışacak hem de Refik'in ölümüyle ilgili gizemi aydınlatmaya çalışacaktır.

Bu sıra dışı hikaye, izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Dizi, yakın zamanda Netflix üzerinde yerini alacak ve izleyicilerle buluşacak.