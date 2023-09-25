Advert

Ata Demirer'den Netflix İçin Yeni Dizi: "Bir İhtimal Daha Var"

Ata Demirer'in başrolünde olduğu ve yakında Netflix'te izleyici karşısına çıkacak olan "Bir İhtimal Daha Var" dizisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ata Demirer'den Netflix İçin Yeni Dizi:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 21:05

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni projesi "Bir İhtimal Daha Var" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden seyirciyle buluşacak.

Yapımında BKM'nin imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor. Deniz Akçay ise bu ilginç ve sürükleyici hikayenin senaryosunu yazıyor. Ata Demirer'e dizi içerisinde, Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen isimleri Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli eşlik ediyor.

Dizinin merkezine, bir spor bahisleri yazarı olan İsa karakteri oturuyor. Bir dönem tahminleriyle bahis dünyasını altüst eden İsa, son dönemlerde bu yeteneğini kaybetmeye başlar ve bu durum hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Ancak, bir gün karşısına Refik adında bir iş adamı çıkar. İşin ilginç yanı, Refik ölmüştür ve İsa'ya bir ruh olarak yardım etmeye çalışır. İkilinin macerası, hem komik hem de gizem dolu anlara sahne oluyor. İsa, Refik'in yardımıyla hem kendi hayatındaki sorunları çözmeye çalışacak hem de Refik'in ölümüyle ilgili gizemi aydınlatmaya çalışacaktır.

Bu sıra dışı hikaye, izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Dizi, yakın zamanda Netflix üzerinde yerini alacak ve izleyicilerle buluşacak.

Benzer Haberler
Ganire Paşayeva kimdir ve şu anki sağlık durumu nedir? Ganire Paşayeva kimdir ve şu anki sağlık durumu nedir?
KOMEK Konya Kurs Kayıtları 2023: Başlangıç, Bitiş Tarihleri ve Nasıl Kayıt Yapılır? KOMEK Konya Kurs Kayıtları 2023: Başlangıç, Bitiş Tarihleri ve Nasıl Kayıt Yapılır?
Safir 5. bölüm fragmanı: Bu yüzüğe baktıkça beni hatırla Safir 5. bölüm fragmanı: Bu yüzüğe baktıkça beni hatırla
MasterChef Mehmet Şef'ten Emeklilere 12 bin TL promosyon müjdesi MasterChef Mehmet Şef'ten Emeklilere 12 bin TL promosyon müjdesi
Yeşim Büber: 90'ların Parlayan Yıldızından Teknede Yaşama Yeşim Büber: 90'ların Parlayan Yıldızından Teknede Yaşama
Simge Sağın'dan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Simge Sağın'dan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar!
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası