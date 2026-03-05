Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!

Sevilen komedyen Ata Demirer, hem sahnede hem de sosyal yaşamında attığı adımlarla gönülleri kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan ünlü komedyen, hem sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten hem de 30 kilo vererek nasıl yenilendiğinden bahsetti.

Kostümler Eğitime Can Veriyor!

'Ata Demirer Gazinosu'ndaki performansıyla izleyicileri kahkahaya boğan Demirer, sahne kostümlerinin akıbetine dair çok anlamlı bir detayı paylaştı. Ünlü sanatçı, gösterilerinde kullandığı kıyafetleri bir kenara kaldırmak yerine, çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla derneklere bağışladığını dile getirdi.

"Gösteri bittiğinde bu kıyafetleri bağışlıyoruz. Daha önce de yapmıştım; çocukların eğitimi için derneklere veriyorum."

30 Kiloluk "Reform"un Gerçek Sırrı

Son dönemde verdiği 30 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer’in zayıflama süreci de oldukça merak ediliyordu. Zaman zaman internette "insan yapımı besinleri yemediği" gibi farklı (ve biraz da şehir efsanesi tadında) söylemler dolaşsa da, sanatçının kendi ağzından anlattığı gerçek süreç aslında çok daha disiplinli bir yaşam tarzına dayanıyor.