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Ata Demirer ve Esra Bilgiç'li Netflix dizisinden ilk kare

Netflix için BKM Film tarafından hazırlanan "Bir İhtimal Daha Var" dizisi setinden Ata Demirer ve Esra Bilgiç'li ilk kare sonunda geldi.

Ata Demirer ve Esra Bilgiç'li Netflix dizisinden ilk kare
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-10-2023 13:04

Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı dizi, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel gibi önemli oyuncularla birlikte çekiliyor. Çekimler, Urla'da sürdürülüyor. Dizide, Ata Demirer "İsa" adında bir gazetede maç tahminleri yapan bir yazarı canlandırırken, Uğur Yücel intihar edilmiş gibi gösterilen ünlü iş insanı Refik Saygun'a, Esra Bilgiç ise Refik'in arasının bozuk olduğu kızı Seda Saygun'a hayat veriyor. Diziye dair merakla beklenen ilk kare, Esra Bilgiç tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ümit Kantarcılar, Lale Mansur, Ediz Akşehir, Murat Kılıç ve Hakan Salınmış gibi önemli oyuncular da BKM Film tarafından üretilen dizinin başlıca rollerini canlandırıyorlar. Sekiz bölümden oluşan dizi, Hakan Algül'ün yönetmenliğinde çekiliyor ve senaryosunu Deniz Akçay, Murat Emir Eren ve Gökhan Atasoy kaleme alıyor.

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