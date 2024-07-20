Ata Demirer ve Ebru Alkanat Bodrum'da

Ünlü komedyen Ata Demirer, 'Sevdalı' isimli teknesiyle çıktığı turda Ebru Alkanat ile Bodrum'da görüntülendi.

Ata Demirer ve Ebru Alkanat Bodrum'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 09:10

Ünlü komedyen Ata Demirer, 'Sevdalı' isimli teknesiyle çıktığı turda Ebru Alkanat ile Bodrum'da görüntülendi. Sosyal medya hesabından "Geldi deli kankam" notuyla paylaştığı Ebru Alkanat ile Bodrum'da keyifli anlar geçiren Demirer, sabah saatlerinde denize girerek bir saat boyunca yalnız başına yüzdü.

Deniz sefasının ardından tekneye dönen Ata Demirer, "Ebru" diye seslenerek Alkanat'ı suya davet etti. "Seni uyandırmaya kıyamadım, ben 1 saattir yüzüyorum" diyen Demirer'in çağrısına karşılık veren Ebru Alkanat, kendisini serin sulara bıraktı.

Deniz içerisinde Ebru Alkanat'ın elini tutan Ata Demirer'in bu samimi ve romantik anları objektiflere yansıdı. Demirer, denizde Alkanat’ı beklerken şarkı söyleyerek koyu inletti. İkilinin Bodrum'daki keyifli anları, tatilcilerin ve hayranlarının ilgisini çekti.

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