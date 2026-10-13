Ata Demirer Sosyal Medyadan İlan Etti: Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Türk komedi dünyasının sevilen ismi, usta oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından yaptığı acil duyuruyla takipçilerini ve sevenlerini dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı. Son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemlerine bir yenisinin eklendiğini belirten ünlü sanatçı kendisinin, kardeşinin ve aile yakınlarının adının kullanılarak insanlardan para talep edildiğini açıkladı. Yasa dışı yollarla vatandaşları mağdur etmeye çalışan kötü niyetli kişilere karşı sert bir dille uyarıda bulunan Demirer takipçilerinden bu tür durumlara karşı uyanık olmalarını ve hemen emniyet güçlerine haber vermelerini istedi.

"Telefonda Kendini Ata Demirer veya Kardeşim Olarak Tanıtanlara İnanmayın!"

Ünlü komedyen Ata Demirer kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı kamuoyu duyurusunda telefonla arayarak kendisini, kardeşi Cenk Demirer'i veya aile fertlerini referans gösterip borç veya acil nakit isteyen kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiğini vurguladı. Dolandırıcıların hedefi olmamak adına vatandaşların dikkatli olmasını rica eden ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Ata Demirer'in bu sağduyulu uyarısı kısa sürede binlerce paylaşım ve destek mesajı aldı. Ünlü isimlerin adları kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerinin son dönemde artış göstermesi üzerine Demirer'in gösterdiği bu hızlı refleks hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Güvenlik birimlerinin de sık sık dikkat çektiği "tanıdık veya ünlü ismi kullanarak acil para isteme" tuzağına karşı tüm takipçilerini arayan numaraları güvenlik güçlerine ihbar etmeye davet eden usta oyuncu bu tür dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi için sürecin takipçisi olacağını belirtti.