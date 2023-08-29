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Ata Demirer son halini paylaştı! İşte 22 kilo verdiren diyet

Son günlerde giderek zayıflayan Ata Demirer'in son hali oldukça dikkat çekiyor. 51 yaşındaki ünlü komedyen, Ayvalık Cunda Adası'ndaki gezi fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Ata Demirer'in zayıflama yöntemi ise merak konusu haline geldi. Oyuncunun bambaşka bir görünüme sahip olmasının ardındaki diyet ayrıntıları yeniden gündeme taşındı.

Ata Demirer son halini paylaştı! İşte 22 kilo verdiren diyet
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2023 15:33

Ata Demirer, son dönemde kaybettiği kilolarla büyük ilgi çekti. Sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan Demirer, Cunda Adası'nda çekilen tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bu pozlar, 200 binden fazla beğeni ve birçok yorum aldı.

Ünlü komedyenin bu son hali, insanları zayıflama yöntemini araştırmaya yöneltti. Ata Demirer, daha önce bir mide ameliyatı geçiren arkadaşıyla yaptığı bir konuşma sırasında alınan kilolarını kaybetme hikayesini paylaşmıştı.

Ata Demirer, Ocak ayında katıldığı bir programa konuk olmuş ve "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat tüketmedim. Direkt olarak et, balık, protein ağırlıklı beslendim. Ayrıca sabahları 45 dakika yürüyüş yaptım. 4.5 ayda 22 kilo kaybettim ve bunun için bir diyetisyenle çalışmadım" demişti.

Aynı zamanda, bir arkadaşıyla yaptığı konuşma sonucunda öğrendiği ilginç bir yöntemi de paylaşmıştı. Arkadaşı mide ameliyatı olmuş ve ekmek yemediğini söylemişti. Ata Demirer, denemeye karar verdiğinde hızlı bir şekilde kilo kaybettiğini fark etti. Hafta sonları sadece pazar günleri alkol aldığını ve bunu ciddi bir yürüyüşle dengelediğini belirtti. Ayrıca her sabah sahil boyunca yürüyerek Topkapı Sarayı'na doğru yol aldığını ve bu sayede çevredeki esnaflarla da tanışıp sosyal bir çevre edindiğini ifade etti.

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