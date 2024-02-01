Ata Demirer nasıl zayıfladı? Ameliyat oldu mu?





"AMELİYATLA ZAYIFLAMADIM"



"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuk tu , insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü kilo vermem. "

"BURSA BÜLBÜLÜ'NÜ GİDEN YILLARIM İÇİN YAPTIM"



" Hikayeler hayatımızı temize ve özete çeker. Ben Bursa Bülbülü'nü tamamen o giden yıllarım için yaptım. 10-20 arası Bursa, müzisyen olmak isteyen Ata'nın etrafındaki büyük abilerini seyredişi, onların olmayacak insanlara aşık olup perişan hallere gelmeleri, dönemin rahatlığı, bol iletişimi... Kendime hediye yapayım dedim, 70 yaşında şu filmi koyayım izleyeyim, illa eski albümleri karıştırmaya gerek yok. Benim gibi insanlar da sever dedim, herkes bir şey buldu kendinden..."

"BEYAZ ZAMBAKLAR'I BİRİ İÇİN YA DA ACI ÇEKEREK YAZMADIM!"

