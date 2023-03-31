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Ata Demirer günden güne eriyor! İşte son görüntüsü

Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer 22 kilo verdi. Ünlü isim son haliyle beğeni topladı. Demirer ve Şener Şen'in pozuna beğeni yağdı.

Ata Demirer günden güne eriyor! İşte son görüntüsü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2023 14:06

Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran komedyen, Instagram hesabından Şener Şen ile fotoğrafını paylaştı.

 

Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyel birlikte "Ne kadar şanslıyım" notunu düştüğü paylaşım 50 binden fazla beğeni aldı. Demirer'in takipçileri; "Ne kadar zayiflamışsın", "Böyle minicik Ata Demirer mi olur?", "Nasıl bu kadar zayıflayabildin, tavsiyen var mı?", "Süper olmuş", "10 yıl geriye gitmiş" şeklinde yorumlar yazdı.

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