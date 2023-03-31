Ata Demirer günden güne eriyor! İşte son görüntüsü

Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran komedyen, Instagram hesabından Şener Şen ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyel birlikte "Ne kadar şanslıyım" notunu düştüğü paylaşım 50 binden fazla beğeni aldı. Demirer'in takipçileri; "Ne kadar zayiflamışsın", "Böyle minicik Ata Demirer mi olur?", "Nasıl bu kadar zayıflayabildin, tavsiyen var mı?", "Süper olmuş", "10 yıl geriye gitmiş" şeklinde yorumlar yazdı.