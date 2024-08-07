Asuman Dabak'ın Çeşme keyfi: Mavi bikinisi ve fit fiziği ile göz kamaştırdı

54 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak, havaların ısınmasıyla birlikte tatil için Çeşme'ye gitti. Tatiline devam eden Dabak, önceki gün popüler bir plajda objektiflere takıldı.

Şezlongunda güneşlendikten sonra denize giren Asuman Dabak, mavi bikinisi ve fit fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Güneş gözlüğünü takarak denizde yüzen oyuncu, uzun süre deniz keyfi yaptı.

Denizden çıktıktan sonra yerine geçip arkadaşlarıyla sohbet eden Dabak, keyifli anlar yaşadı. Plajda vakit geçiren ünlü oyuncu, tatilini dolu dolu yaşamaya devam ediyor.