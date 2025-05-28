Aslışah Alkoçlar'ın Bodrum Şıklığı Göz Kamaştırdı!

Aslışah Alkoçlar Bodrum'daki şıklığıyla göz kamaştırdı. Etkinlikteki elbisesi ve tarzı sosyal medyada olay yarattı!

Aslışah Alkoçlar'ın Bodrum Şıklığı Göz Kamaştırdı!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 28-05-2025 11:52

Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit’in torunu, sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai’den Bodrum’a uzanan stiliyle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Kenan Demirağ ve iki çocuğuyla Dubai’de yaşayan Alkoçlar, özel bir etkinlik için geldiği Bodrum’da zarafetiyle adeta göz kamaştırdı.

Tarzıyla Etkinliğe Damga Vurdu

Bodrum’da düzenlenen özel etkinlikte boy gösteren Aslışah Alkoçlar, şıklığı ve özgüveniyle tüm bakışları üzerine topladı. Kahverengi tonlarında, askılı ve derin göğüs dekoltesine sahip elbisesiyle büyük beğeni topladı. Drapeli yapıya sahip yırtmaçlı tasarımı, Alkoçlar’ın zarif fiziğini ön plana çıkardı.

Aksesuar Seçimi Tam Not Aldı

Kombinini büyük altın rengi küpeler ve bileziklerle tamamlayan Alkoçlar, zarafetinden ödün vermedi. Tarzına uygun aksesuar tercihleriyle modaseverlerden tam not aldı. Sade saç modeli ve doğal makyajıyla da dikkat çeken Alkoçlar, güzelliğini abartıdan uzak bir zarafetle taçlandırdı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Etkinliğe dair kareleri Instagram hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin hem tarzını hem de duruşunu övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Zarif pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Alkoçlar, Dubai’den Bodrum’a uzanan bu kısa ziyaretinde de stilinden ödün vermedi.

Bodrum’da Moda Rüzgarı Estirdi

Katıldığı etkinlikteki zarif tercihiyle hem modaseverleri hem de takipçilerini etkileyen Aslışah Alkoçlar, yaz sezonunun en şık görünümlerinden birine imza attı. Bodrum’un büyüleyici atmosferinde verdiği pozlar, yaz modasının da ilhamı oldu.

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