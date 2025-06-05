Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslışah Alkoçlar, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Türkbükü’nde eşiyle denize giren Alkoçlar fit fiziğiyle dikkat çekti.

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar, yaz tatiline Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da start verdi. Kış aylarını Dubai’de geçiren sosyetik güzel, yaz mevsimini ise her zamanki gibi Türkiye’de değerlendirmeye başladı.

Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit’in torunu olan Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte Türkbükü’nde objektiflere yansıdı.

Deniz, Güneş ve Spor Bir Arada

Güneşli havayı fırsat bilen Aslışah Alkoçlar, şezlongda uzun süre güneşlendi. Ardından eşiyle birlikte denize girerek serin suların tadını çıkardı. Spor tutkusuyla bilinen Alkoçlar, iskeleye tutunarak barfiks çektiği anlarla dikkat çekti. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit fiziğiyle göz dolduran Alkoçlar, formunu koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazı Türkiye’de, Kışı Dubai’de Geçiriyor

Bir süredir eşiyle birlikte Dubai’de yaşayan Alkoçlar çifti, yaz aylarında Türkiye’ye dönerek Bodrum’un keyfini çıkarıyor. Sosyetik çiftin Türkbükü’nde tatiline devam edeceği öğrenildi.

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