Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinden Dubai'de kutlama

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ çifti oğulları Cem'in 3. yaşını Dubai'deki evlerinde kutladılar.

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinden Dubai'de kutlama
SOSYETE
Yayın Tarihi : 28-09-2024 10:35

Genç iş insanı Kaan Demirağ ve eşi Aslışah Alkoçlar, oğulları Cem'in 3. yaşını coşkuyla kutladı. Dubai'deki evlerinde aile ve yakın dostlarıyla bir araya gelen çift, keyifli bir doğum günü etkinliği düzenledi. Kutlamada pasta kesip eğlenen Demirağ ailesi, mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Doğum günü partisine katılan Aslışah Hanım’ın ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Dubai’de gerçekleşen bu özel anlardan eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Cem’in 3. yaş günü, aile ve sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlarla dolu geçti.

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