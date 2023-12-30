Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü dizisi merakla bekleniyor. Aile Albümü'nün yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte detaylar...

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-12-2023 10:45

O3 Medya'nın yeni dizisi "Aile Albümü", başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaşacağı bir proje olarak hazırlanıyor.

 

Aile Albümü çekimleri ne zaman başlayacak?

Dizinin çekimleri, eğer bir değişiklik olmazsa, 22 Ocak'ta başlayacak. Dizinin yönetmeni Zeynep Günay, dün "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin çekimlerini tamamladı ve şimdi "Aile Albümü"nün cast çalışmalarına odaklanacak.


Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora, dizide "Kılıç" ve "Deniz" rolleriyle izleyici karşısına çıkacak. Usta oyuncu Tilbe Saran'ın da kadroya katılacağı dizi için Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtiliyor. Çekim mekanları için ise Çanakkale ve Ayvalık bölgelerinde arayışlar devam ediyor

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