Yeni televizyon sezonu öncesi dizi sektöründen heyecan verici transfer ve kadro haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Karadeniz'in o büyülü atmosferini, köklü geleneklerini ve nesilden nesile aktarılan epik bir aşk öyküsünü ekranlara taşımaya hazırlanan iddialı projenin kadın başrol oyuncusu uzun süren çetin görüşmelerin ardından nihayet netlik kazandı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarının başında gelen Sevdam Karadeniz dizisi sektörün deneyimli yapım şirketlerinden Mia Yapım'ın imzasıyla Trabzon'da resmen yeni bir dizi rüzgârı daha estirecek desek yeridir. Karadeniz'in o eşsiz doğasını görsel bir şölene dönüştürmeyi hedefleyen yapımın kamera arkası kadrosu da acayip güçlü açıkçası. Başarılı yönetmen Aytaç Çiçek'in yöneteceği, kalemi kuvvetli Nuray Uslu'nun ise senaryosunu yazdığı dizi önümüzdeki temmuz ayında "motor" diyerek sete çıkacak. Çekimlerin başlaması için geri sayım tüm hızıyla sürerken kadro kurma çalışmalarında en kritik viraj da bugün itibarıyla dönülmüş oldu.

Aslıhan Malbora Ve Emre Bey'den Dev Ortaklık

Dizinin başrol erkek oyuncusundan sonra herkesin merakla beklediği o başrol kadın oyuncusu da sonunda belli oldu. Son dönemin en çok parlayan o duru güzelliği ve muazzam yeteneğiyle yapımcıların resmen gözdesi haline gelen Aslıhan Malbora bir süredir flörtleştiği projeyle sonunda el sıkıştı bile. Güzel oyuncunun kadroya dahil olması sosyal medyadaki dizi fanları arasında şimdiden acayip büyük bir merak ve heyecan dalgası uyandırdı. Dizide güçlü, dik duruşlu karakter yapısıyla dikkat çekecek olan bir kadına hayat verecek olan Aslıhan Malbora, Sevdam Karadeniz'de "Zeyşan Yeniceli" rolüyle karşımıza çıkacak. Güzel yıldız ekranların yakışıklı jönlerinden Emre Bey'in canlandıracağı "Kuzey Alazlı" karakterinin o büyük, hırçın aşkı olarak seyirciyi ekrana kilitleyecek. Karadeniz'in o deli dalgaları ve köklü aile bağları arasında filizlenecek olan bu imkansız ilişki, izleyicilere her bölümde duygu dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor. Heyecanla beklenen yapım nesilden nesile geçen bir aşkın masalını en doğal haliyle seyirciye aktaracak. Temmuz ayında Trabzon'da ilk sahne için kayıt diyecek olan dizi yeni yayın döneminde televizyon ekranlarının şüphesiz en çok konuşulan, en çok reyting toplayan işlerinden biri olmaya şimdiden aday.