Aslıhan Malbora Eşref Rüya İddialarına Sert Çıktı

Aslıhan Malbora iddialara karşı sessizliğini bozdu. Adının karıştırıldığı dedikodulara ateş püskürdü. Yapılan yorumların tamamen art niyetli olduğunu söyledi.

Erken Veda Kararı

Eşref Rüya'dan gelen ani bitiş haberi şaşkına çevirdi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı TIMS&B Productions imzalı proje final kararı aldı. Arkasındaki gerçek sebep merak konusu oldu. İlk olarak artan prodüksiyon maliyetlerinin neden olduğu öne sürüldü. Sonra magazin gündemini tamamen değiştiren iddia ortaya atıldı.

Sette Kıskançlık Krizi

Bitiş sebei tamamen özel hayattaki kıskançlıklara dayandırıldı. Aslıhan Malbora'nın dizideki yakınlaşma sahnelerinden ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Güzel oyuncunun çekim alanını sık sık ziyaret ettiği ve bu durumun set ekibi ile oyuncular arasında büyük bir huzursuzluk yarattığı öne sürüldü. Hatta Ulusoy'un senaryodaki aşk sahnelerinin azaltılmasını talep ettiği konuşuldu.

Sert ve Net Yalanlama

Aslıhan Malbora yaptığı açıklamayla meydan okudu. İddiaları kesin ve net bir dille yalanladı. Başarılı aktris şu ifadeleri kullandı:

"Gördüm kim söylüyor yetkili birine sorun cevabını alacaksınız. İnsanlar kötüleşmiş art niyetleşmiş benle ilgisi yok. Zaten koca koca işlerin benimle ilgisi olamaz herhalde."