Aslıhan Malbora Bodrum tatilinde göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, Bodrum Güvercinlik’te tatil yaptığı otelin plajında görüntülendi. Göz alıcı fiziğiyle dikkat çeken Malbora, plajda uzun süre kitap okuyarak deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Yoğun İlgi

Fiziğiyle plajda meraklı bakışların odak noktası olan Malbora, ayrıca uzun süre telefon görüşmeleri yaptı. Tatilinin tadını çıkaran ünlü oyuncu, plajda geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.

Aslıhan Malbora, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra fit görünümüyle de hayranlarından tam not aldı. Bodrum tatilinde dinlenirken aynı zamanda iş görüşmeleri de yaptığı görülen Malbora, yoğun temposuna rağmen enerjisinden ödün vermedi.